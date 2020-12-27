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فن

من العشم.. تامر عاشور يروج لأول تعاون مع عمرو دياب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان تامر عاشور تويتة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه على تويتر: "من العشم كاملة اول تعاون يجمع بيني وبين عمرودياب كلمات حبيبي واخى وصديقى تركى ال شيخ".

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من العشم" هى رابع أغنيات ألبوم الهضبة الجديد "يا أنا يا لأ"، من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس. 


وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق امس أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس. 


كما طرح أغنية "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.

ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.


ويضم الألبوم 12 أغنية:


1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).


2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).


4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).


5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).


6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).


7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).


8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).


10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).


11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).


وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.


احلى جديد 🔥🔥🔥مع الهضبه وابو ناصر استمتعوااا - https://t.co/hNS5diySmV
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