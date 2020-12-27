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سيارات

أفضل السيارات السيدان في مصر لعام 2020.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
استطاعت بعض السيارات السيدان المدمجة أن تحتل صدارة المبيعات في مصر خلال عام 2020.. ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز السيارات هذا العام وفقا لتقرير مجلس الاميك.

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تتميز السيارة بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئته.


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تنتمي إلى فئة السيارات السيدان ، وتتمتع بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ، ومنها  2 وسائد هوائية ، ونظام فرامل ABS ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية.
والسيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو ، وينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى  للدوران 250 نيوتن / متر.

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تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي ، يولد قوة 157 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر ، وهي متصلة بناقل حركة سداسي السرعات اوتوماتيك ،وتعتمد فورد فيوجن تعتمد على منظومة الجر الامامي التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.1 ثانية ، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات وعوامل الامان ، ومنها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ،وبرنامج التوازن الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD.


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حققت مبيعات كبيرة في السوق المصري مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تربو، بقوة 170 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، موزدة ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.


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بجانب حصولها على العديد من الجوائز تصدر أيضا مبيعات السيارات السيدان في السوق المصري ، السيارة السيارة تعمل من خلال محرك 2000 سي سي السيارة تعمل بقوة 168 حصان محرك فتيس اتوماتيك ذات 6 سرعات مختلفة

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