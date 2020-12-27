أفضل السيارات السيدان في مصر لعام 2020.. صور

استطاعت بعض السيارات السيدان المدمجة أن تحتل صدارة المبيعات في مصر خلال عام 2020.. ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز السيارات هذا العام وفقا لتقرير مجلس الاميك.
والسيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو ، وينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر.
تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي ، يولد قوة 157 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر ، وهي متصلة بناقل حركة سداسي السرعات اوتوماتيك ،وتعتمد فورد فيوجن تعتمد على منظومة الجر الامامي التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.1 ثانية ، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات وعوامل الامان ، ومنها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ،وبرنامج التوازن الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD.
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بيجو 508
تتميز السيارة بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئته.
شيفروليه ماليبو
تنتمي إلى فئة السيارات السيدان ، وتتمتع بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ، ومنها 2 وسائد هوائية ، ونظام فرامل ABS ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية.
والسيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو ، وينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر.
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تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي ، يولد قوة 157 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر ، وهي متصلة بناقل حركة سداسي السرعات اوتوماتيك ،وتعتمد فورد فيوجن تعتمد على منظومة الجر الامامي التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.1 ثانية ، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات وعوامل الامان ، ومنها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ،وبرنامج التوازن الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD.
ألفا روميو جولياتا
حققت مبيعات كبيرة في السوق المصري مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تربو، بقوة 170 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، موزدة ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
كياأوبتيما
بجانب حصولها على العديد من الجوائز تصدر أيضا مبيعات السيارات السيدان في السوق المصري ، السيارة السيارة تعمل من خلال محرك 2000 سي سي السيارة تعمل بقوة 168 حصان محرك فتيس اتوماتيك ذات 6 سرعات مختلفة
تويوتا كورولا
السيارة تتمتع بمحرك 1600 سي سي وعزم الدوران 154 نيوتن متر والمحرك ينتج 120 حصانا عند 6000 لفة/ دقيقة والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات CVT.