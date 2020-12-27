تزامنا مع بدء التطعيم.. ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 13755 حالة، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و640858 حالة.





وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع أجمالي عدد الوفيات إلى 29778 حالة.





وكانت الصحة الألمانية قد رصدت، أمس السبت 14455 إصابة و420 حالة وفاة.





بدأت أوروبا أخيرًا، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، بلقاح شركتي "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، وذلك بعد ما يقرب من 3 أسابيع من إطلاق بريطانيا حملة التلقيح كأول دولة في العالم.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت أوروبا أخيرًا في طرح جرعات الدواء، بعد إرسال الدفعات الأولى من لقاح فايزر من مركز التصنيع في بلجيكا، مما يسمح لمعظم السلطات الصحية بالبدء في تطعيم الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء القارة اعتبارًا من اليوم.





لكن ألمانيا والمجر سبقتا جيرانهما في الاتحاد الأوروبي، حيث بدأتا لقيح مواطنيها قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم في القارة الأوروبية.



