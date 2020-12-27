أهمها الرعاية بجهاز التنفس.. استمرار أعمال التدريب المكثف للفرق الطبية بصحة الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت فرق التدريب، ومكافحة العدوي، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات "الزقازيق العام، ديرب نجم، كفر صقر، الصوفية، مشتول السوق المركزي"، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، علي كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي علي جهاز التنفس الصناعي.





وكذلك كيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة"panic values"، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية "أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السرنج بامب"، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم ومقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وكيفية قراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ علي الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وكيفية التعامل مع مريض الطواريء، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض، وكيفية منع إنفكاك القساطر والأنابيب، وتدريب فريق الإستجابة السريع RRT، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الاتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.





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وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم لخلق جو بيئي وصحى نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.