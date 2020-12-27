بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما ظهرت بحوار تليفزيوني في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية.









كشفت يسرا اللوزي خلال استضافتها، أنها تعرضت لحملة كبيرة من التنمر بعد أن ظهرت بوزن زائد على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.









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وعلى الرغم من زيادة وزنها بسبب الولادة، إلا أن يسرا اللوزي تعتبر من النجمات اللاتي تتمتع بقوام رشيق وممشوق للغاية، وتحرص دوما على الظهور بمظهر جذاب وأنيق في مختلف المناسبات وجلسات التصوير التي تخضع لها أيضا.









تقوم يسرا اللوزي في الكثير من الأحيان باقتناء قطع الملابس التي تبرز رشاقتها وجمالها، مما يجعلها محط أنظار الجميع، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على البساطة وعدم المبالغة، وهو ما يكشف عن جمالها أيضا.









نعرض لكم فيما يلي أبرز الإطلالات التي تكشف عن رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة.



