روابط تحميل نماذج امتحانات أولى ثانوى النظام الجديد على موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الصف الأول الثانوي باهتمام كبير خلال هذه الأيام، عن نماذج امتحانات اولى ثانوى النظام الجديد لحل المزيد من الأسئلة في إطار المراجعة اللازمة للمنهج قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021.
ومن جانبها، كانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد على موقعها الرسمي على الإنترنت منذ العام الدراسي 2019/2020 .
ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدراسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، الـوصول إلى نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل نماذج امتحانات اولى ثانوى النظام الجديد pdf من خلال الروابط التالية :
- نموذج إسترشادى لمادة اللغة العربية
- نموذج إسترشادى لماة اللغة الإنجليزية - لغة أولى
- نموذج إسترشادى لماة اللغة الإنجليزية - لغة ثانية
- نموذج إسترشادى لمادة اللغة الألمانية
- نموذج إسترشادى لمادة اللغة الإيطالية
- نموذج إسترشادى لمادة اللغة الأسبانية
- نموذج إسترشادى لمادة اللغة الفرنسية - لغة أولى
- نموذج إسترشادى لمادة اللغة الفرنسية - لغة ثانية
- نموذج إسترشادى لمادة الرياضيات باللغة العربية
- نموذج إسترشادى لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية
- نموذج إسترشادى لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية
- نموذج إسترشادى لمادة الأحياء باللغة العربية
- نموذج إسترشادى لمادة الأحياء باللغة الإنجليزية
- نموذج إسترشادى لمادة الأحياء باللغة الفرنسية
- نموذج إسترشادى لمادة الفيزياء باللغة العربية
- نموذج إسترشادى لمادة الفيزياء باللغة الإنجليزية
- نموذج إسترشادى لمادة الفيزياء باللغة الفرنسية
- نموذج إسترشادى لمادة الكيمياء باللغة العربية
- نموذج إسترشادى لمادة الكيمياء باللغة الإنجليزية
- نموذج إسترشادى لمادة الكيمياء باللغة الفرنسية
- نموذج إسترشادى لمادة التاريخ
- نموذج إسترشادى لمادة الجغرافيا
- نموذج إسترشادى لمادة مبادئ التفكير الفلسفى
- جدير بالذكر أن، امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد إلكترونيًا في لجان مراقبة داخل المدارس، وذلك حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.