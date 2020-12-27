روابط تحميل نماذج امتحانات أولى ثانوى النظام الجديد على موقع وزارة التربية والتعليم

نماذج امتحانات اولى ثانوى النظام الجديد لحل المزيد من الأسئلة في إطار المراجعة اللازمة للمنهج قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021. يبحث طلاب الصف الأول الثانوي باهتمام كبير خلال هذه الأيام، عنلحل المزيد من الأسئلة في إطار المراجعة اللازمة للمنهج قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021.





ومن جانبها، كانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد على موقعها الرسمي على الإنترنت منذ العام الدراسي 2019/2020 .





ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدراسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، الـوصول إلى نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا







