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تعليم

روابط تحميل نماذج امتحانات أولى ثانوى النظام الجديد على موقع وزارة التربية والتعليم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
يبحث طلاب الصف الأول الثانوي باهتمام كبير خلال هذه الأيام، عن  نماذج امتحانات اولى ثانوى النظام الجديد لحل المزيد من الأسئلة في إطار المراجعة اللازمة للمنهج قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021.

ومن جانبها، كانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد على موقعها الرسمي على الإنترنت منذ العام الدراسي 2019/2020 .

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدراسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، الـوصول إلى نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

كما يمكن تحميل نماذج امتحانات اولى ثانوى النظام الجديد pdf من خلال الروابط التالية :

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