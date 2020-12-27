الإعدام لـ تاجر دواجن والمؤبد لقريبته لقتلهما شقيقين في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالإعدام لتاجر دواجن والسجن المؤبد لقريبته لقتلهما شقيقين فى البساتين.









صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.





كشف أمر الإحالة قيام المتهم رامى ب، تاجر دواجن، بقتل المجنى عليهما أحمد .ح وشقيقه مصطفى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهما وذلك على أثر خلافات دائمة بينه وبين المجنى عليهما





وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الثانية نصرة .ح ، ربة منزل اتصلت بالمتهم الأول حتى حضر إلى محل تواجدهما وبحوزته سلاحا ناريا غير مرخص وذخائر لاستخدامه لتنفيذ غرضه الإجرامى وأطلق منه عيارين ناريين صوب صدر المجنى عليهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما قاصدا من ذلك قتلهما.



