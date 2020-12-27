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حوادث

مصرع حداد بطلقة طائشة أثناء عبثه بسلاح ناري في الدقهلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:56 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي حداد مصرعه بطلخا بمحافظة الدقهلية متأثرًا بإصابته من طلقة خرجت بالخطأ من سلاح ناري أثناء عبثه به. 

ورد لمديرية امن الدقهلية ، إخطار يفيد بورود إشارة من مستشفى طلخا المركزي بوصول المدعو عاطف رضا السيد احمد محمد يسري 19 عاما حداد مسلح ، ومقيم شارع " سراج " بندر طلخا ( جثة هامدة) على اثر إصابته بتهشم بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ادعاء إصابة بطلق ناري خرطوش بالرأس وتم نقل الجثمان إلي مستشفى المنصورة الدولي. 

 بانتقال ضباط المباحث والفحص تبين أنه أثناء تواجد المذكور في منزل جدته من الأم ( كفيفة - مقيمة بمفردها ) الكائن بشارع " سويدان " بندر طلخا بصحبة كل من نجل عمته  السيد محمد حسن البارودي ١٩ عاما حداد مسلح ، ومقيم بذات العنوان وصديقه إبراهيم السيد طه غنام  ١٧ عاما طالب بكلية سياحة وأثار ، ومقيم بمنطقة " تقسيم المعلمين " بندر طلخا ، وحال عبثه بسلاح ناري ( فرد خرطوش) ملك الثاني  خرج منه عيار ناري أصابه برأسه وتوفي على آثره. 
وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم  فرد خرطوش وبداخله فارغ طلقة من ذات العيار وبمواجهتهم أقرا بمضمون الفحص وبأن المتوفى قد احدث إصابته بنفسه ، حال عبثه بالسلاح على سبيل المزاح ، واقر الثاني بملكيته للسلاح المضبوط.

 وبسؤال زوجة والد المتوفى نجاة السيد حسني احمد٣٦ عاما ربة منزل ، ومقيمة بشارع " سراج " بندر طلخا ، أيدت مضمون الفحص ولم تتهم احد بالتسبب في إحداث إصابته التي أودت بحياته  وأضافت بان والده يعمل بالسويس ، ووالدته متوفاة. 

وتحرر عن ذلك المحضر رق ٢٠٢٠/١٥٤٠٩ جنح مركز طلخا ، وجار العرض علي النيابة العامة. 
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