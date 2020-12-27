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حوادث

الإعدام شنقا لقاتلة طفلتيها ريتاج وجنى بشبرا الخيمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:19 م
محكمة
محكمة
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إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل بالإعدام على سمية ر ع  المتهمة بقتل طفلتيها ريتاج وجنى بإجماع الآراء لما نسب إليها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة،وقتل ابنتيها ريتاج وجنى نتيجة خلافات زوجية مع والدهما.

وورد تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية قبل المتهمة بأن الجرم المسند للمتهمة قد ثبت وتأيد في حقها شرعا بمقتضى إقرارها الصحيح بالتحقيقات وبأن الواقعة من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا والتي جزاؤها الإعدام قصاصا لقتلها المجني عليهما نجلتيها عمدا جزاء وفاقا.

وكان تقرير الطب النفسي الوارد للمحكمة خلال جلسات المحاكمة أفادة بتوقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهمة تبين أنها لا تعاني من أية ضلالات ولا توجد لديها هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف.

وأضاف التقرير أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية وما أجرى لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها في الوقت الحالة ولا وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافيا للمسؤولية الجنائية، وهي سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

وكشف التقرير أن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة وذاكرة التاريخ الشخصي أيضا سليمة على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب وتستطيع الحكم على الأمور وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها.
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