شباب الأهلي 2005 يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء

توج فريق الأهلي 2005 لكرة الماء، بقيادة توفيق أحمد، ببطولة الجمهورية، بعد فوزه على هليوبوليس في المباراة النهائية بنتيجة 7-6.





أقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة.





قدم فريق الأهلي 2005 لكرة الماء عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق جميع اللاعبين وأبرزهم إسماعيل الخواجة حارس مرمى الفريق.





ونجح الأهلي أيضًا في حصد جائزة أحسن لاعب في البطولة، لتذهب إلى ياسين علي، لاعب الفريق، والذي قدم عرضًا مميزًا خلال مشوار الفريق في بطولة الجمهورية.



