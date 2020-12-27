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رياضة

شباب الأهلي 2005 يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توج فريق الأهلي 2005 لكرة الماء، بقيادة توفيق أحمد، ببطولة الجمهورية، بعد فوزه على هليوبوليس في المباراة النهائية بنتيجة 7-6.

أقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة.

قدم فريق الأهلي 2005 لكرة الماء عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق جميع اللاعبين وأبرزهم إسماعيل الخواجة حارس مرمى الفريق. 

ونجح الأهلي أيضًا في حصد جائزة أحسن لاعب في البطولة، لتذهب إلى ياسين علي، لاعب الفريق، والذي قدم عرضًا مميزًا خلال مشوار الفريق في بطولة الجمهورية. 

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، محمود حسن مدير جهاز كرة الماء، مدحت فرج، نائب مدير الجهاز، عمرو ممدوح، المدير الإداري، سامح العشري إداري، خالد بن عيسي محلل فني، أحمد سمير أخصائي تأهيل، الحسن محمد طبيب، سراج الدين محمد مخطط أحمال، وليد وصفي مدير قطاع ناشئين، وأكرم الحفناوي مدرب حراس المرمى.
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