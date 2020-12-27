3 حيل طبيعة لعلاج الزكام في يوم واحد

ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" غليكم ابرز الطرق لعلاج الزكام...

حافظ على وجود كوب من المياه، أو عصير، أو حساء، أو عصير ليمون دافئ بالقرب من سريرك خلال النوم، إذا كنت تنام نومًا متقطعًا، سيتيح لك ذلك تناول بضع رشفات في كل مرة تستيقظ فيها وتتجنب الجفاف طوال الليل.

حافظ على وجود كوب من المياه، أو عصير، أو حساء، أو عصير ليمون دافئ بالقرب من سريرك خلال النوم، إذا كنت تنام نومًا متقطعًا، سيتيح لك ذلك تناول بضع رشفات في كل مرة تستيقظ فيها وتتجنب الجفاف طوال الليل.

وحاول استخدام زجاجة من المياه الساخنة أو حمل كوب من الشاي الساخن إذا كنت تُعاني من صعوبة في التدفئة.

معالجة الاحتقان بالبخار

اغلِ وعاءً من المياه ثم أضف إليها الزيوت العطرية مثل الكافور أو الروزماري، ضع الوعاء على الطاولة في صينية وتنفس البخار، هذا الخليط رائحته جيدة، وسيساعدك على الاسترخاء، وسيخفف انسداد أنفك.