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محافظات

بسبب بيارة قديمة.. رئيس حي العجمي يوجه بإصلاح هبوط أرضي في الهانوفيل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:20 م
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
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أحمد بسيوني
وجه السيد موسى رئيس حي العجمي، جميع الادارات المعنية بالحي بالتحرك فورًا لإصلاح هبوط أرضي بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية.

تلقى الحي بلاغ بهبوط ارضي بشارع مسجد رسلان بقطاع الهانوفيل بحري، وبالمعاينة تبين أن سبب الهبوط هو انهيار بيارة  أهالي قديمة وتم التأكد من سلامة جميع المرافق بمحيط الانهيار.

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ويجرى حاليًا العمل على إصلاح الهبوط واعادة الشارع إلي وضعه الطبيعي بعد تأمينه .

يذكر أن منطقة شارع النصر بسموحة بحي شرق، شهدت هبوطا أرضيا شهيرًا نتيجة كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى تدفق مياه غزيرة نتج عنها هبوط أرضي بمنطقة الكسر.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث ، ووجه الجهات المعنية، بسرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وتم قطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح كما تم فصل التيار الكهربائي حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن التنسيق مع مديرية الطرق لإصلاح الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.
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