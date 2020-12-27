رئيس جامعة الإسكندرية يشدد على تفعيل خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية على وكلاءالكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل جامعة الإسكندرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق الخطة الموضوعة من الجامعة لمواجهة حالات الاشتباه والاصابة وطرق العزل والعلاج مع امكانية تعديل الخطة حسب الظروف المستجدة.





وذلك خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الاحد بالفيديو كونفرانس، حيث أعلن رئيس الجامعة تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لمتابعة تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم بكليات ومعاهد الجامعة طبقًا للمعايير الصحية العلمية ومشاركة طلاب الجامعة في تلك الاجراءات.





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وقدم الدكتور فهمي شارل الاستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة تقرير وافي عن خطة جامعة الاسكندرية في مجابهة فيروس كرونا واستعرض معدل الاصابات وطرق الوقاية واهمية التهوية الجيدة للمدرجات والمعامل والطرقات كما تناول سلوكيات المجتمع في التعامل مع انتشار الفيروس.





واستعرض الدكتور ابراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية نتائج زيارته لفرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بجنوب السودان، الشهر الماضي حيث سافر على رأس وفد ضم الدكتور محمد نصر المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، لتفقد مقر فرع الجامعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، ومدى جاهزية الفرع من الناحية الإنشائية لبداية الدراسة وذلك بكليتي الزراعة والطب البيطري في شهر أبريل القادم.





كما استعرض دور القوافل الطبية وأهميتها في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية لافتًا إلى القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة الي مقاطعة كريتشو بكينيا، والقوافل إلي تنزانيا في مجال جراحات الأطفال.





وقال ان الجامعة تستعد لإرسال قوافل جديدة بعد توقفها بسبب أزمة كوفيد 19، كما تحدث عن منح حوض النيل والبالغ عددها ١٠٠ منحة على مستوى الدراسات العليا للدول الإفريقية ومردود هذه المنح علي دعم العلاقات المصرية الافريقية.





ووافق المجلس على تفعيل مبادرة كلية الزراعة حول فصل وإعادة تدوير المخلفات تحت شعار Zero Waste داخل كليات ومعاهد الجامعة مع وضع الخطة التنفيذية لها.





واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة بسابا باشا حول مشاركة الكلية فى مبادرة الحفاظ على الطبيعة وكذلك تقرير الكلية عن الدورات التدريبية الخدمية الصيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وكلف رئيس الجامعة وكيل كلية الآداب بمهام التنسيق مع وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية لوضع خطة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية عن بعد، لطلاب الجامعة لتوعية الطلاب بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ القويمة والتعايش والحوار البناء وتعميق قيم الانتماء لديهم.



