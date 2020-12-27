ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يشدد على تفعيل خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:20 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية على وكلاءالكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل جامعة الإسكندرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق الخطة الموضوعة من الجامعة لمواجهة حالات الاشتباه والاصابة وطرق العزل والعلاج مع امكانية تعديل الخطة حسب الظروف المستجدة.

وذلك خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الاحد بالفيديو كونفرانس، حيث أعلن رئيس الجامعة تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لمتابعة تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم بكليات ومعاهد الجامعة طبقًا للمعايير الصحية العلمية ومشاركة طلاب الجامعة في تلك الاجراءات.

اقرأ أيضا:
وقدم الدكتور فهمي شارل الاستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة تقرير وافي عن خطة جامعة الاسكندرية في مجابهة فيروس كرونا واستعرض معدل الاصابات وطرق الوقاية واهمية التهوية الجيدة للمدرجات والمعامل والطرقات كما تناول سلوكيات المجتمع في التعامل مع انتشار الفيروس.

واستعرض الدكتور ابراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية نتائج زيارته لفرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بجنوب السودان، الشهر الماضي حيث سافر على رأس وفد ضم الدكتور محمد نصر المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، لتفقد مقر فرع الجامعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، ومدى جاهزية الفرع من الناحية الإنشائية لبداية الدراسة وذلك بكليتي الزراعة والطب البيطري في شهر أبريل القادم.

 كما استعرض دور القوافل الطبية وأهميتها في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية لافتًا إلى القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة الي مقاطعة كريتشو بكينيا، والقوافل إلي تنزانيا في مجال جراحات الأطفال.

وقال ان الجامعة تستعد  لإرسال قوافل جديدة بعد توقفها بسبب أزمة كوفيد 19،  كما تحدث عن منح حوض النيل والبالغ عددها ١٠٠ منحة على مستوى الدراسات العليا للدول الإفريقية ومردود هذه المنح علي  دعم العلاقات المصرية الافريقية.

ووافق المجلس على تفعيل مبادرة كلية الزراعة حول فصل وإعادة تدوير المخلفات تحت شعار  Zero Waste  داخل كليات ومعاهد الجامعة مع وضع الخطة التنفيذية لها. 

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة بسابا باشا حول مشاركة الكلية فى مبادرة الحفاظ على الطبيعة وكذلك تقرير الكلية عن الدورات التدريبية الخدمية الصيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكلف رئيس الجامعة وكيل كلية الآداب بمهام التنسيق مع وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية لوضع خطة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية عن بعد، لطلاب الجامعة لتوعية الطلاب بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ القويمة والتعايش والحوار البناء وتعميق قيم الانتماء لديهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وزير التعليم العالي بجنوب السودان

جامعة الإسكندرية: تشكيل لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بالكليات والمعاهد

جامعة كفر الشيخ تبحث التعاون مع البنك الأهلي في صرف المرتبات

جامعة الإسكندرية تبدأ فى تطبيق عقوبات مشددة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة غدا في جميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

ذات أهمية خاصة.. السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

حمد الله يفوز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي 2020.. والشناوي يكتسح صلاح

قنبلة الموسم.. صحفي آس لصدى البلد: محمد صلاح أبلغني برحيله إلى ريال مدريد.. فيديو

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

ضربة موجعة لسموحة .. إصابة علي غزال بكورونا وغيابه عن موقعة الزمالك

Advertisements

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة