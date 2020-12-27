القوة الضاربة .. أوربارينا يستقر على تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر الأرجنتينى أوربارينا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز
على تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة
الرابعة من منافسات الدوري الممتاز .
ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : أحمد فتحى وأحمد سامى وعلى جبر وطارق طه " محمد حمدى ".
خط الوسط : نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة " عمر جابر " وعبدالله السعيد .
خط الهجوم : إيريك تراورى ورمضان صبحي وجون أنطوى .
ويسعى بيراميدز إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل العودة مرة أخرى إلي الطريق الصحيح بعد نتائجه المتعثرة فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري .