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رياضة

القوة الضاربة .. أوربارينا يستقر على تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:08 م
بيراميدز
بيراميدز
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عمرو الحلوانى

استقر الأرجنتينى أوربارينا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : أحمد فتحى وأحمد سامى وعلى جبر وطارق طه " محمد حمدى ".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة " عمر جابر " وعبدالله السعيد .

خط الهجوم : إيريك تراورى ورمضان صبحي وجون أنطوى .

ويسعى بيراميدز إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل العودة مرة أخرى إلي الطريق الصحيح بعد نتائجه المتعثرة فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري .

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تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك اليوم

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