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أخبار العالم

944 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:35 م
الإمارات تسجل 944
الإمارات تسجل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت دولة الإمارات 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، وو 1,265 حالة شفاء.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 201836 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد 657 حالة، وارتفع إجمالي المتعافين إلى 178672 حالة.

كانت الإمارات أعلنت في وقت سابق تسجيل لقاح سينوفارم سي إن بي جي"،  الصيني رسميا في البلاد، كما أعلنت دبي  انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد "كوفيد – 19" بلقاح "فايزر".
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