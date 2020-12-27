ترامب يهاجم ماكونيل وأعضاء الشيوخ الجمهوريين بسبب "عدم القتال" من أجله في أكبر عملية احتيال بأمريكا





ونظرًا لأن جلسة مشتركة في 6 يناير فقط في مبنى الكابيتول هيل تفصل ترامب عن إخلاء البيت الأبيض، في الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ، اقترح دونالد ترامب أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لم يفعلوا شيئًا لمواجهة تزوير الناخبين المزعوم ، والذي تم "إثبات مستوى لم يسبق له مثيل من قبل".





كما رسم أوجه تشابه مع ردود فعل الديمقراطيين، في حالة مواجهة موقف مشابه





وكتب ترامب على تويتر معبرا عن خيبة أمله، قائلا: "أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون سيعتبرون ذلك عملًا من أعمال الحرب ويقاتلون حتى الموت". "ميتش والجمهوريون لا يفعلون شيئًا ، فقط يريدون ترك الأمر يمر. لا قتال!"





وفي مشاركات المتابعة، دعا الرئيس الأمريكي الحالي أيضًا وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، متهمًا إياهم بالتغاضي عن "أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا، على الرغم من الأدلة الدامغة، يجب أن يخجلوا" التاريخ سوف يتذكر، لا تيأس أبدا.





وقال ترامب "قضى المدعي العام وليام بار، الذي قاد وزارة العدل، يومه الأخير في المنصب يوم الأربعاء، بعد أن أعلن في وقت سابق عن نيته التنحي"





ودعا ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى "التصعيد والقتال من أجل الرئاسة" أخيرًا ، مثلما سيفعل الديموقراطيون "إذا كانوا قد فازوا بالفعل"





واستشهد ترامب بإثبات "لا يمكن دحضه" على التزوير المزعوم ، بما في ذلك "عمليات الاقتراع الضخمة في وقت متأخر من الليل.





وفي الولايات المتأرجحة "يظهر اسم بايدن ، وصناديق الاقتراع المحشوة ، والناخبين المزدوجين ، والناخبين المتوفين ، وما إلى ذلك.





كما أعاد تغريد مقطع فيديو من 24 ديسمبر نشره فريقه في البداية والذي تضمن مجموعة من سجلات الدوائر التلفزيونية المغلقة من مراكز الاقتراع وحسابات الناس عن تزوير الناخبين ، مثل التناقضات بين أوراق الاقتراع المرسلة وعدد تلك التي تتلقاها اللجان الانتخابية ، إلخ.





وكانت تغريدات ترامب يوم السبت تحتوي على إخلاء مسؤولية مرفق بها قائلة "هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات موضع نزاع" - وهو أمر اعتبره فريق ترامب رقابة صارخة.





وأيضًا ، يوم السبت ، دافع ترامب عن فريقه القانوني بعد ورود تقارير عن فرض عقوبات محتملة ضدهم من قبل دانا نيسيل ، المدعي العام في ميشيغان ، بعد أن طعنت حملة ترامب في نتائج انتخابات الولاية المتأرجحة ، والتي كانت في صالح المرشح الديمقراطي.





وكتب ترامب: "هؤلاء المحامون وطنيون حقيقيون يقاتلون من أجل الحقيقة ، ومن الواضح أنهم يقتربون بشدة". يجب معاقبة AG. القتال!'





وبعد تصويت الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر ، والذي أكد 306 صوتًا لبايدن و 232 صوتًا لترامب ، أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى بايدن باعتباره `` الرئيس المنتخب '' للمرة الأولى ، مما يشير إلى أنه مستعد لقبول أن يصبح الديمقراطي الرئيس التنفيذي في أقل من شهر.nnوسرعان ما سار عدد قليل من الجمهوريين الآخرين على خطاه.





وقال السناتور جون ثون من ساوث داكوتا لوكالة أسوشيتيد برس يوم الاثنين: "في مرحلة ما ، عليك أن تواجه الموسيقى". "بمجرد أن تحل الهيئة الانتخابية القضية اليوم ، فقد حان الوقت للجميع للمضي قدمًا".





وطعن ترامب وفريقه قانونًا في نتائج الانتخابات في ولايات رئيسية ساحات القتال منذ أن بدأت النتائج الأولية في الظهور.





على الرغم من رفض معظم قضايا المحكمة بسبب "نقص الأدلة" ، كما أعاقت المحكمة العليا جهود الجمهوريين ، إلا أن ترامب رفض حتى الآن التنازل ، واستمر في الادعاء بـ "التزوير الهائل في الانتخابات" وأكد أن الشيء الوحيد بعد إجراء عد عادل لأوراق الاقتراع القانونية.





ومع ذلك ، فقد أصدر تعليماته مؤخرًا لمسؤولي البيت الأبيض للاستعداد للانتقال المقبل للسلطة.

استهدف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وغيره من كبار الجمهوريين، متهمًا إياهم بالفشل في معركة الحزب الجمهوري ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، والتي يصر ترامب على أنها "مزورة وسرقت".