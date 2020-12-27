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أخبار العالم

التحالف العربي: تدمير 5 ألغام بحرية إيرانية الصنع جنوب البحر الأحمر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:03 م
التحالف العربي: تدمير
التحالف العربي: تدمير 5 ألغام بحرية في البحر الأحمر
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية، خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر.

وأكد تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأوضح التحالف أن ميليشيا الحوثي ترفع النشاط الإرهابي بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

يأتي ذلك، بعد يومين من ارتطام سفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر بلغم بحري زرعته ميليشات الحوثي.

وسبق أن أكد التحالف العربي أن زراعة المليشيا الحوثية للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وتواصل ميليشيات الحوثي زعزعة أمن واستقرار اليمن، والتهديد باستهداف دول الخليج وتهديد  الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، بعد أيام من تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
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