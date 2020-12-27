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باحثة: تجارب اللقاحات على البشر منذ 1960 وله دور في تطويرها ومقدار الجرعة.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:08 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت ميس عيسي الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية في لندن، إن مبدأ تجارب اللقاحات علي البشر هو مبدأ قديم منذ عام 1960 وكان له دور في تطوير بعض اللقاحات.

وأضافت «عيسي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك بعض العلماء اختلفوا علي مبدأ التجارب علي البشر كونها شئ غير أخلاقي.

وتابعت الأكاديمية والباحثة في علم الادوية، أن تجربة لقاح اكسفورد سوف يتم عن طريق إعطاء الشخص المتطوع اللقاح عن طريق الأنف ولابد أن يكون الشخص من الاصحاء ولا يكون لديه اي سوابق مرضية.

وأوضحت ميس عيسي أن الاشخاص المتطوعين لتجارب لقاح كورونا المستجد يجب أن تكون أعمارهم ما بين ال 18 وحتي ال 30 عاما فقط، ويعطي جرعة صغيرة في الأنف.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه التجربة للقاح شيئان أولهما تحديد الجرعة المطلوبة وثانيا الإسراع في اكتشاف المعالجات واللقاحات.
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