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محافظات

محافظة الإسكندرية تطرح مناقصة لرصف الطرق والأرصفة بحى المنتزه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:04 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية عن طرح مناقصة لعملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزه أول، وذلك في مناقصة عامة، يوم الأحد الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢١.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنية، وقيمة مبلغ التأمين المؤقت ٧٠ ألف جنية، وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية. 

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ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط. 

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد. 

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، أعلنت عن طرح مزايدات علنية عامة لعمليات استغلال عدد من الشواطئ ومنافذ البيع بأنحاء المحافظة.


وتشمل هذه المزايدة ما يلي:

- استغلال مطعم وكافتيريا ممر كيلوباترا بنطاق حي شرق، بجلسة يوم الأحد ٢٧ /١٢ /٢٠٢٠.

- استغلال شاطئ وانلي المميز (المندرة ٢ سابقًا) بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة يوم الاثنين ٢٨ /١٢/ ٢٠٢٠.

- استغلال شاطئ سيدي بشر المميز (سيدي بشر ١ سابقًا) بنطاق حي المنتزة أول، بجلسة يوم الثلاثاء ٢٩ /١٢ /٢٠٢٠.

- استغلال شاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك، بجلسة يوم الأربعاء ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢٠.

- استغلال ٢ منفذ بيع مع حق الدعاية والإعلان وحق بيع الخردوات علي شاطئ أنطونيو المجاني (المندرة سابقًا) بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة الخميس ٣١ / ١٢/ ٢٠٢٠.

- استغلال شاطئ أبو يوسف (١) _ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. بجلسة الأحد ٣/ ١/ ٢٠٢٠.

- استغلال شاطئ أبو يوسف (٢) _ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. بجلسة الأحد ٣/ ١/ ٢٠٢١.

- استغلال شاطئ شهر العسل بنطاق حي العجمي. بجلسة الإثنين ٤/ ١ / ٢٠٢١.

تقام المزايدات العلنية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس.
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