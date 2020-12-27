الكنيسة تحتفل بتذكار نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت إلى القسطنطينية

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بتذكار نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت وتلميذ القديس بولس الرسول إلى القسطنطينية.





وحسب كتاب السنكسار الخاص بسرد الأحداث والأعياد الكنسية حسب التقويم القبطي فإنه في مثل هذا اليوم نقل جسد القديس العظيم تيطس الرسول تلميذ القديس بولس الرسل، من كريت إلى مدينة القسطنطينية، بأمر الملك البار قسطنطين الكبير، الذي لما تقلد الملك من السيد المسيح، وجه عنايته إلى الاهتمام بأمور الكنائس التي في مملكته، وتجميلها بإبداع الرسوم والجواهر الغالية ، خصوصا كنائس القسطنطينية كرسي المملكة.





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وأراد أن يجملها أيضا بالجواهر الروحانية وصار يجمع أجساد الرسل القديسين، وما يعثر عليه من أعضاء الشهداء المكرمين، ولما سمع بأن جسد الرسول تيطس بمدينة كريت، أرسل بعضا من رؤساء الكهنة إلى هناك، فحملوه بالتبجيل وأتوا به إلى القسطنطينية، وبني له هيكلا جميلا، ووضعوه في تابوت داخل الهيكل، وقد شرف الله هذا الرسول بظهور آيات كثيرة من أعضائه المقدسة، منها انه لما حملوا تابوته ليدخلوا به إلى الهيكل ، حدث إن وقع علي قدم أحد الحاملين فكسرها، فاخذ الرجل من زيت القنديل المعلق أمام أيقونة القديس ، ودهن منه قدمه وربطها ، ثم قضي ليلته بالكنيسة بجوار التابوت لأنه عجز عن الذهاب إلى منزله ، وفي الصباح عادت قدمه صحيحة وعليها فقط آثار الدماء.





فتعجب هو وكل من رآه، وغسل الدم ومشي علي رجليه كالعادة من غير آلم ، ممجدا الاب والابن والروح القدس الإله الواحد ، ومحدثا بهذه الأعجوبة.





من ناحية أخرى، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية أن كلمة "الزيف" تدل على تزييف الحقيقة والسبب هو الهروب من الحقيقة لأنها ضد من يزيفها، ولكن هيهات أن يفلت الإنسان ويهرب من الحقيقة وستظل تطارده في حياته وحتى بعد مماته.





وأكد نيافة الأنبا بنيامين - في رسالته الروحية اليومية - أنه من الصعب تأكيد الزيف فالبعض قد يزيف النقود ويقدم أوراقا نقدية مزيفة ولكنها لابد أن تكشف ويحاسب المزور وليس هذا فقط ولكن نسمع عن المسيح الكذاب الذى سيأتى ويضل حتى المختارين اى له قوة تزييف للحقائق ومنطق ومنطق يدخل إلى عقول الناس.





وتابع قائلا، هكذا يكون التزييف وهذه حرب الميديا الآن على اتساعها إذ تقدم معلومات مغلوطة في بعض أمور الإيمان الأرثوذكسي والجدال الفكري في المناقشات تضيع وقت الناس في سلبيات لا تفيد ولكن تضر الحقيقة من كثرة الأدلة والبراهين وقد تكون عكس الحقيقة ومغلوطة وهذا هو الزيف ضد الحقيقة وتنتشر الأخطاء وتؤدى لعثرات تسقط البسطاء في اخطاء ضد الإيمان ولذلك نصلي لكى يبعد الله الزيف عن كل المؤمنين المتمسكين بالإيمان الحقيقي.