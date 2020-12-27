مصرع ناشئ نادى كيما أسوان عقب إصابته فى حادث قطار





وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان تلقت بلاغًا بإصابة شخص على شريط السكة الحديد أمام النادى الروسى بمنطقة كيما، وتبين إصابة شاب يدعى محمد حسونة 15 سنة لاعب بفريق الناشئين بنادى كيما بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه.





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وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 12 مواطن من ضحايا الحادث ، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج وذلك عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو.





وجاءت أسماء المتوفين كالتالي.. علاء.ش.ج 54 سنة، مقيم إدفو، ومحمد.ع.م 33 سنة، مقيم إدفو، ورمضان.ع م 34 سنة، مقيم إدفو، وأشرف.م.ط 33 سنة، مقيم إدفو، وسيد.م.م 34 سنة، مقيم إدفو، وياسين.ج ع 50 سنة، مقيم إدفو، وعلى.إ.س 29 سنة، مقيم إدفو، ومنار.ي.م 18 سنة، مقيمة إدفو، وعبد الباسط.س.ع 42 سنة، مقيم إدفو، وأحمد.ع.س 29 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم أسيوط، وهدرا.ف.ع 32 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم إدفو، وعلى.إ.م 64 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه.





وأصيب كل من مرو.م.ش 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذين وجروح متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وأمير.ع.ا 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وعائشه.إ.أ 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس، وشقيقها أحمد.إ.أ 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، ووالدهما إسحاق.إ 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.





وكان قد وجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .