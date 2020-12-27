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رياضة

أسرع أهداف البريميرليج.. توتنهام يتفوق بهدف على ولفرهامبتون في الشوط الأول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تفوق توتنهام في الشوط الأول على ولفرهامبتون بهدف في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ندويمبلي الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تلقاها من المدافع الويلزي بن ديفيز.

ويعد هدف تانجي ندويمبلي من أسرع أهداف البريميرليج هذا الموسم حيث جاء عند الثانية 58 أي قبل مرور دقيقة من زمن المباراة.

واستمرت النتيجة على هذا الهدف حتى انتهاء الشوط الأول من المواجهة التي تقام على ملعب مولينيو معقل الولفز.

ويلعب توتنهام اللقاء بهدف تصحيح المسار والعودة للانتصارات مجددا وذلك بعدما خسر في آخر مواجهتين بالدوري أمام ليفربول ثم ليستر سيتي على الترتيب.

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