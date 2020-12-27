متحدث الوزراء: العزاءات ممنوعة والأفراح مسموح بها في الأماكن المفتوحة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة في قرارات الحكومة فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، إن العزاءات ممنوعة في اي دار مناسبات او في الشوارع اي في الاماكن المغلقة او المفتوحة، مضيفا أن الأفراح مسموح بها بشروط أهمها ان تقام في مكان مفتوح وليس مكان مغلق وإعداد محدودة.





وأكد المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الموجة الثانية من فيروس كورنا المستجد تنتشر اسرع من الموجة الأولى، مستدركا أنه علينا جميعا الحذر من هذا الأمر.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.





وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.





وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.



