ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الوزراء: العزاءات ممنوعة والأفراح مسموح بها في الأماكن المفتوحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة في قرارات الحكومة فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، إن العزاءات ممنوعة في اي دار مناسبات او في الشوارع اي في الاماكن المغلقة او المفتوحة، مضيفا أن الأفراح مسموح بها بشروط أهمها ان تقام في مكان مفتوح وليس مكان مغلق وإعداد محدودة. 

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الموجة الثانية من فيروس كورنا المستجد تنتشر اسرع من الموجة الأولى، مستدركا أنه علينا جميعا الحذر من هذا الأمر. 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 


وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء: غرامة عدم ارتداء الكمامة لن تصل لـ 4 آلاف جنيه ..فيديو

الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة

ضوابط وغرامات جديدة لمخالفي قرارات مواجهة أزمة كورونا.. تعرف عليها

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تقرر إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تخالف القرار.. و50 جنيها غرامة فورية لهذا السبب

تجاوب رواد السوشيال ميديا مع قرارات مجلس الوزراء

الحكومة: 4 آلاف جنيه غرامة والإغلاق عقوبة المنشأة المخالفة لقرار تخفيض الـ50%

ترشيحاتنا

بعد ظهور 9 إصابات بـ كورونا في الاتحاد السكندري.. شباب كرة السلة بالأهلي يعود إلى القاهرة

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي

تسريبات تكشف سعر لاب توب Galaxy Chromebook2 من سامسونج .. مواصفات

أول تعليق من فايلر بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن

خاص | حقيقة المفاوضات مع نجم الزمالك لضمه للاتحاد السكندري.. محمد مصيلحي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021