ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 1226 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و53 وفاة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
الصحة: تسجيل 1226
الصحة: تسجيل 1226 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج  553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

الصحة تعلن إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا

الصحة تصدر تعليمات لأولياء الأمور قبل الذهاب إلى المدرسة يوميا

الصحة لـ المواطنين: ارتدوا الكمامة في المواصلات والتجمعات

منها الرشح والكحة والإسهال والقيء.. الصحة توضح أعراض فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تركن المنزل لسوء معاملة الأب.. الأمن يعثر على ٣ شقيقات متغيبات

غلق وغرامات.. الحكومة تكشف عن عقوبات شديدة القسوة للكافيهات والمقاهي والفنادق لهذا السبب

أخبار التوك شو.. مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. هذه الفئة مستثناة من غرامة الكمامة.. والعثور على أسد في شوارع الجونة

خاص | حقيقة المفاوضات مع نجم الزمالك لضمه للاتحاد السكندري.. محمد مصيلحي يجيب

وريثة إبليس.. سيدة تقتل حاملا وتنتزع الجنين من أحشائها لتنسبه لها

غرامة 50 ألف جنيه.. نجدة الطفل: معاقبة طفل المرور بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز