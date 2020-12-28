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رياضة

انتخابات اتحاد الكرة وإقامة كأس العالم لليد.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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حسام الحارتي
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا سريعة الانتشار مقارنة بالموجه الأولي .

وأضاف نادر سعد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن تعديل غرامة عدم إرتداء الكمامة رببة الدولة المصرية للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا .

وتابع:" من الصعب مراقبة المواطنين داخل منازلهم والجميع مطالب بإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ".

واوصل:" نتفاوض مع 3 شركات لتأمين احتياجاتنا من لقاح كورونا ".

وأشار نادي سعد إلي استمرار النشاط الرياضي المصري بكافة الإجراءات الإحترازية مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات  خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة الي للحفاظ على الجميع متابعا:" اجراءات بطولة كأس العالم لكرة اليد ستتم على أعلي مستوي  وعزل كامل للمنتخبات المشاركة في البطولة ".

وحول إقامة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه لايوجد أي استثناء حول عقد أي جمعية عمومية أو غيرها غير صحيح .



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