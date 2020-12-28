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مرأة

بـ 6 حيل سريعة تخلصي من ارتفاع ضغط الدم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام ويتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات. عادة ، لا تلاحظ أي أعراض  إليك أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم وأعراض ارتفاع وحيل سريعة من مطبخك تخلصك من ارتفاعه

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يتطور ضغط الدم بدون ظهور أعراض ، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم كلًا من الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياة الصحي. إذا لم يتم علاج الحالة ، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية

أعشاب  تساعد في خفض ضغط الدم

بعد تشخيص ضغط الدم إليك  أعشاب عديدة من مطبخك  تساعد في خفض  المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

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1. الريحان

مستخلصات الريحان الحلو ساعدت على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم .

2. البقدونس

يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.

3. بذور الكرفس

 تساعد المركبات الموجودة في بذور الكرفس على خفض ضغط الدم وتعتبر بذور الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تم ربطها بخفض ضغط الدم

4. الثوم
 يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
5. الزعتر

الزعتر عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية وربطت الأبحاث بينه وبين العديد من الفوائد ، مثل تقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، وكذلك زيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم .

6. القرفة

\تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها  أن تناول القرفة يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط ​​6.2 ملم زئبق و 3.9 ملم زئبق على التوالي.

كان هذا التأثير أقوى عندما تناول الناس القرفة باستمرار على مدى 12 أسبوعًا .


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