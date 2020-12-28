بـ 6 حيل سريعة تخلصي من ارتفاع ضغط الدم





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يتطور ضغط الدم بدون ظهور أعراض ، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم

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1. الريحان

2. البقدونس

3. بذور الكرفس

4. الثوم

5. الزعتر

الزعتر عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية وربطت الأبحاث بينه وبين العديد من الفوائد ، مثل تقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، وكذلك زيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم .







6. القرفة





\تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها أن تناول القرفة يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط ​​6.2 ملم زئبق و 3.9 ملم زئبق على التوالي.