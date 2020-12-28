هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟.. في 3 حالات لا يعرفها كثيرون

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وهل يختلف الحكم ما إذا كانت القراءة من المصحف أو من الجوال أو من الألواح الإلكترونيه أو حتى من كتاب الأذكار أو من الذاكرة والحفظ، لعله من الأمور التي تحير الكثيرون، خاصة أولئك الذين يحرصون على اغتنام هذا الثواب العظيم لقراءة القرآن، ويتبعون هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلاوته على كل حال وفي كل وقت،فعلى هذه الأمور ترتكز أهمية معرفة هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟.





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هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟، فورد فيه أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يمس المصحف إلا من كان طاهرًا، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الآية 79 من سورة الواقعة، إلا أن هناك رأيًا يقول بجواز القراءة بدون وضوء، فيما أن الأَولى اتباع رأي الجمهور وعدم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، كما أنه لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء ولكن من الموبايل، ولا يلزم أن يكون الإنسان متوضئًا ولكن يكون على طهارة. أنه لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء ولكن من الموبايل، ولا يلزم أن يكون الإنسان متوضئًا ولكن يكون على طهارة.





هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف ؟، فورد أ نه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.





هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف ، وفيه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».





حكم قراءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بغير مس المصحف جائز شرعًا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.





هل يجوز قراءة القران بدون وضوء من الجوال

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال، ففيه جاء أن الإمساك بالهاتف المحمول لقراءة القرآن منه على غير وضوء جائز، لأنه ليس مصحفًا كما قال العلماء، وأن المصحف الحقيقي هو الذي لا يجوز مسه إلا المطهرون، من هنا يجوز تلاوة القرآن دون وضوء بشرط ألا يمس المصحف، فلا يجوز تلاوة القرآن من المصحف دون وضوء.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

من الجوال ،

لا يشترط الوضوء عند تلاوة القرآن، إذا كان يقرأه من شاشة إلكترونية أو من على الهاتف، أو الكمبيوتر وما نحوها، فقراءة القرآن بغير وضوء جائزة شرعًا، فيجوز أن يردد الشخص آيات من القرآن من حفظه أثناء سيره في الشارع على غير وضوء، وكذلك إذا كان يقرأ من الهاتف المحمول، حيث إ

ن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبا فلا يمس المصحف حتى يطهر.









قراءة القرآن بالعين

من أراد أن يقرأ القرآن الكريم بالنظر فقط للمصحف دون تحريك شفتيه يصح ولا حرج فى ذلك ولكن هذه لا تسمي قراءة فهذا أسمه نظر بالمصحف، أما القراءة هى التى تكون بصوتًا ويثاب الناظر فى المصحف ثواب النظر ولكن ليست ثواب القراءة، لكن من يريد أن يثاب ثواب القراءة عليه ان يحرك شفتيه على الاقل.

