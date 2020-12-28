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أخبار العالم

600 دولار لكل أمريكي.. ترامب يوقع على حزمة مساعدات فيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:11 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
كشفت مصادر في الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الإثنين، عن موافقة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على حزمة مساعدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتجنب إغلاق الحكومة. 

وقالت المصادر إلى موقع أكسيوس الأمريكي إن ترامب سيوفع على حزمة المساعدات، لإرسال 600 دولار إلى كل مواطن أمريكي، وسيواصل الضغط لزيادتها إلى 2000 دولار. 

وتسبب تأخير ترامب في التوقيع على مشروع قانون الإغاثة من تبعات فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار وإجراء تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار إلى إلغاء إعانات البطالة لملايين الأمريكيين بين عشية وضحاها. كما أنه خاطر بإغلاق الحكومة.

وحثت مجموعة من المشرعين من الحزبين، ترامب في وقت سابق أمس الأحد على التوقيع على الإجراء، قائلة إن "الكثير من الناس" يعتمدون عليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الإعلان عن أخبار سارة بشأن مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبار جيدة عن مشروع قانون حزمة مساعدات كوفيد، تابعوا للحصول على المعلومات". 

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