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رياضة

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير إنجليزية أن جماهير ليفربول الإنجليزي وجهت انتقادات لمحمد صلاح لتراجع مستواه امام وست بروميتش، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

كما كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، عن تقييم لاعبي ليفربول في المباراة التي جمعتهما أمام وست بروميتش ألبيون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثلهما، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعطت الصحيفة تقييم 6 من 10 لمحمد صلاح في مباراة اليوم، كأسوأ لاعبي الريدز مناصفة مع ترينت ألكسندر أرنولد وكيرتس جونس، فيما تحصل ساديو ماني وجويل ماتيب وروبرتسون على تقييم 8 كأفضل اللاعبين من طرف ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح حاول تهديد مرمى وست بروميتش لكنه لم يكن فعالًا على مرماهم، بالإضافة لعدد من الإنطلاقات التي أنهاها مدافعو الخصم.
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