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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-12-2020 بمحافظات مصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح " ، المذاع على فضائية "دي إم سي " ، توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم الاثنين الموافق 28-12-2020. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين ،طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والرياح معتدلة،وطقس دافئ  على جنوب سيناء والرياح معتدلة،مع وجود شبورة مائية صباحا. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة،  وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 11.
- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.
- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 10.
- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.
- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.
- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11.
- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.
- العريش: العظمى 22 والصغرى 12.
- طابا: العظمى 21 والصغرى 14.
- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 4
- شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 17.
- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.
- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 8.
- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 8.

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