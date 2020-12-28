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أخبار البلد

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من غد الثلاثاء، الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

وناشدت مصر للطيران عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة على رقم
٩٦٦١٢٢٢٩٧٧٣٢ بجدة أورقم ٩٦٦٠١٤٨٣٩٥٠٤١ بالمدينة المنورة أو رقم ٩٦٦٠١١٤٨٤٧٣٠٠ بالرياض أو ٩٦٦١٣٨٩٨٥٤٥٤ بالدمام أو رقم ٩٦٦١٦٣٢٣٢٢٢٢ بالقصيم  أو زيارة مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الداخلية السعودية، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الإستئنائية ، لمدة أسبوع إضافي. 

وقال مسئول في الداخلية السعودية إنه تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر. 

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