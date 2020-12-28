لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من غد الثلاثاء، الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.





يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.





وناشدت مصر للطيران عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة على رقم