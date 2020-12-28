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أخبار البلد

وزير النقل يعلن دخول برج أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج أبو حماد في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول ٢١٤ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4. 

أوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (٢١ برج رئيسي و ١٩ برج ثانوي و ٨٨ مزلقان)مشيرًا إلى أن برج  ابو حماد يتحكم في عدد  ٢٧ سيمافور ضوئي وعدد ٣ مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد ٢٠ موتور تحويله.

وأوضح أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيني القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان. 

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال  ١٨٠٠ كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة  الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكك الحديدية.
وزير النقل يعلن دخول برج أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية
وزير النقل يعلن دخول برج أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية
وزير النقل يعلن دخول برج أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية
وزير النقل يعلن دخول برج أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية
وزير النقل يعلن دخول برج أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية
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