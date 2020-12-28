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اقتصاد

لتحسين أداء الموظفين.. القومي للحوكمة يعقد برنامجا تدريبيا للموارد البشرية للعاملين بالتأمين الصحي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
افتتح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- برنامجه التدريبي المتكامل للموارد البشرية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي؛ والذي يستمر على مدار 6 أيام تدريبية منفصلة بمركز تدريب الانجيلي التابع للهيئة. 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن العنصر البشري هو العنصر الرئيسي والفعال فى كل خطط التنمية وهو أثمن مورد تمتلكه الدولة، فالاستثمار في رأس المال البشري من أهم أولويات الدولة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.


من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكساب المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بمفهوم الموارد البشرية وأهميتها، مع التطبيق العملي لوظائفها المختلفة في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ .

وأكدت شريف ، أن التدريب المستمر يؤدي إلى التحسين من أداء الموظفين؛ حيث يصبح الموظف واعيًا بالإجراءات والممارسات اللازمة للمهام الأساسية، ويقوم من خلال التدريب بفهم واجباته والوظائف الموكلة إليه، مما ينتج عنه زيادة في ثقة الموظف بنفسه، والتي تُشكل دافعًا أساسيًا للتميز في الأداء والبحث والسعي لإيجاد أفكار مُبتكرة تساهم في نجاح المنظمة، مشيرة إلى أن التدريب يساهم كذلك في نجاح الموظف في تحقيق التقدم المطلوب ومواكبة التطورات وزيادة الكفاءة وتحقيق التنافسية.

ويتناول البرنامج المتكامل للموارد البشرية العديد من المحاور التى يتدرب عليها الموظفين طوال أيام التدريب؛ من أهمها، مقدمة في إدارة الموارد البشرية، والمفاهيم المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى استراتيجيات الموارد البشرية، وتحلیل الوظائف وتصميم البطاقات الوظيفية، كما يتضمن البرنامج التدريب على تخطيط الموارد البشرية والمسار الوظيفي، وتخطيط الموارد البشرية وإدارة المواهب، ومفهوم الجدارات والكفاءات الوظيفية، والاستقطاب والاختيار والتوظيف.

ويتضمن البرنامج كذلك التعرف على مفهوم المنظومة الجديدة لتقييم الأداء، والتدريب على وضع الأهداف ومؤشرات الأداء، مع تقديم نماذج تقييم الأداء، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم التدريب والتطوير ومراحله وتحليل الاحتياجات التدريبية، فضلًا عن التدريب على طرق قياس كفاءة العملية التدريبية، ومفهوم وأهمية ومتطلبات الحوافز للعاملين.
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