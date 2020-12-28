ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر ، عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكده على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأكدت " عازر" خلال البيان الصادر له، أن المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة خطوة جديدة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، واستكمالا لما تم انطلاقه خلال الشهور الماضية، مشيرة إلى أن  المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيّدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر.

وأشارت وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى انه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم البلاد، وهو يسعي جاهدة في  جبر بخواطر ملايين المصريين، وتوفير بيئة آمنه لهم، لافتة إلى أن الفقراء فى القرى الأكثر فقرًا فى حاجة إلى قصور ثقافة ومدارس حديثة ومشروعات متوسّطة وصغيرة من أجل رفع مستواهم الاجتماعى والثقافى. 

وتابعت البرلمانية: "رفع وعى الفقراء الفكري سيساهم فى تحصينهم من الأفكار المتطرفة والمتشدده وسيجعلهم أكثر رغبة فى الحفاظ على الإنجازات التى قامت الدولة بها من أجلهم خلال السنوات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل نقل النواب: المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة إصرارا على استكمال بناء الإنسان وتطوير حياته

الحكومة تعلن إنجاز 70%؜ من الخطة التنموية لمعدلات الفقر والبطالة.. نواب: مشروع العاصمة الإدارية وحده وفّر مئات الآلاف من فرص العمل والدعم تضمّن التشغيل والتدريب أيضًا

مبادرة جديدة لدعم الأطقم الطبية والأسر الأولى بالرعاية للتصدى لكورونا.. نواب: دعموا الدولة فى ظروف استثنائية وغير مسبوقة.. ويؤكدون: جاءت لتكرس الدور الاستثنائي لصندوق تحيا مصر

سأتابع التنفيذ بنفسي.. السيسي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بإجمالي 1381 قرية

ترشيحاتنا

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

دارفور وإثيوبيا.. الجنوب السوداني يشتعل بعد تحركات عسكرية لمواجهة العنف القبلي وأزمة تيجراي

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أميرة فتحي

هل ابتعاد الرجل عن زوجته فترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد ؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير