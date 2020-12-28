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محافظات

مصادرة 180 شيشة في حملة على المقاهى بشبرا الخيمة.. صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة على المقاهي والمحال المخالفة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
من جانبه قال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة أنه تم مصادرة 80 شيشة من عدة مقاهٍى لمخالفتهم لقوانين الحظر بمنطقة المرجوشى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام رئيس الحي، من مصادرة 100 شيشة بعدد من المقاهي التابعة للحي وذلك لمخالفتهم قرار الغلق والإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وتأتي تلك الحملات بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على مدار يومين. 

من ناحية اخرى أهاب محافظ  القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون مؤكدا أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً الأماكن المغلقة حرصا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.

فى سياق متصل اجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تابع أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع المقبل وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا. 

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة أن طاقة المستشفى 114 سريرا، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.

من جانبه وجه محافظ القليوبية خلال الجولة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وقال الهجان إن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.
مصادرة 180 شيشة في حملة على المقاهى بشبرا الخيمة.. صور
مصادرة 180 شيشة في حملة على المقاهى بشبرا الخيمة.. صور
مصادرة 180 شيشة في حملة على المقاهى بشبرا الخيمة.. صور
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