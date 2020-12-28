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أخبار البلد

لتسهيل تقديم خدماتها.. قنصلية مصر في الرياض تدشن موقعا إلكترونيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:23 م
الصفحة الرئيسية للموقع
الصفحة الرئيسية للموقع الجديد للقنصلية بالرياض
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محمد وديع
دشنت صباح اليوم الاثنين، قنصلية مصر العامة في الرياض موقعها الإليكتروني الجديد، رغبة منها في توفير منصة واحدة للمصريين في السعودية لاستقاء المعلومات الصحيحة الخاصة بالخدمات التي توفرها وتقع في نطاق اختصاصها. 

وفعلت القنصلية آلية قياس مستوى رضاء المواطنين عن الخدمات التي تقدم لهم بعد نهاية الخدمة، وتطبيق آلية حجز المواعيد المسبقة، وكانت القنصلية العامة المصرية بالرياض تستقبل أكثر من 1200 مواطن يوميًا لإنهاء المعاملات الخاصة بهم في ظاهرة لم تحدث من قبل وحدث ذلك التكدس نتيجة تراكم المعاملات لثلاث شهور نتيجة أزمة كورونا، وبسبب إتباع نظام التباعد الاجتماعي المفروض من قبل السفارة المصرية والسلطات السعودية والخطوات الإحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

ويبذل العاملون بالقنصلية مجهودا مضاعفا من أجل إنهاء المعاملات الخاصة بالمصريين في السعودية، وعلى رأسهم السفير أحمد فاروق السفير المصري بالسعودية والقنصل العام بالرياض دكتور إيهاب عبدالحميد.

واتخذت القنصلية بعض الإجراءات لزيادة المواعيد المتاحة للمراجعين منها زيادة مواعيد العمل، كما يتم استقبال بعض المعاملات بدون موعد مسبق كمثال لذلك الطلبات الموجهة لإدارة الوافدين، ومكتب العمل لغرض الخروج النهائيا وتسليم جميع المعاملات القادمة من مصر كجوازات السفر، وشهادات الميلاد وغيره  من معاملات المكتب العمالي والمشاكل القانونية وكذلك حالات الوفيات والمشكلات الأسرية وحالات الزواج والطلاق والحالات الإنسانية .
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