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سيارات

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:24 م
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
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اشرف عطية
تباينت اسعار السيارات الي حد ما خصوصا في ظل جائحة كورونا مما اثر علي الاسواق العالمية بشكل كبير فأرتفعت بعض الموديلات و انخفضت موديلات اخرى ..

وفي هذا السياق نعرض عليكم مواصفات و اسعار ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 . 

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج تأتي بمحرك 1200 سي سي 102 حصان وعزم دوران 100 نيوتن متر و هي سيارة اقتصادية جدا في استهلاك الوقود وذلك بمعدل 22 كيلومترا لكل 1 لتر، حيث تسمح لك بالتنقل لمسافات أطول بمعدل استهلاك أقل للوقود، بالمقارنة مع السيارات الأخرى من نفس الفئة.
وتصل سرعتها القصوى ل170 كيلومتر يبدأ سعرها الرسمي من 34.000 ريال سعودي .

ام جي mg 360

تقدم في السعودية بفئتين الفئة الأولى 1500 سي سي 107 حصان بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات تتسارع من 0 الي 100 خلال 13.7 ثانية و تأتي بفئة ثانية 1500 سي سي بقوة 109 حصان و تبدأ اسعارها من 35.900 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثانية ل45.900 ريال سعودي.

سوزوكي سيليريو

تأتي سوزوكي سيليريو بمحرك 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا وعزم دوران 90 نيوتن و بفتيس مانيوال و تستهلك وقود بمعدل 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.5 ثانية فقط، ويمكن أن تصل سرعتها ل155 كيلومتر في الساعة.
و يبدأ سعرها من 32.500 ريال سعودي للفئة الأولى و38.500 ريال سعودي للفئة الثانية .

سينوفا a1

تأتي سينوفا a1 بمحرك 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران 143 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي تستهلك السيارة الوقود بمعدل 8 لتر لكل 100 كلم، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 11.5 ثانية و تبدأ اسعارها من 37 ألف ريال سعودي للفئة الأولى و39 ألف ريال سعودي للفئة الثانية

ميتسوبيشي ميراج

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمحرك 1200 سي سي 77 حصان بعزم دوران 100 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يمكنها من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 167 كيلومتر في الساعة و تأتي بسعر 30 ألف ريال سعودي
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