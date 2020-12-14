لمحبي العربيات العائلية.. أرخص سيارات SUV في السوق المصري

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تستمد emgrand x7 قوتها من سواعد محرك رباعي الإسطوانات ، بسعة 1300 سي سي "تيربو" ، قادر على إنتاج طاقة 131 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT ، و بعزم أقصى للدوران بلغ 185 نيوتن / متر ،ويبلغ السعر الرسمي للسيارة emgrand x7 موديل 2020 نحو 309 آلاف جنيه.





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