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سيارات

لمحبي العربيات العائلية.. أرخص سيارات SUV في السوق المصري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يميل محبو السيارات حول العالم إلى اقتناء السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV، وذلك من أجل تصميمها الرياضي الأكثر عصرية ، كما تفضلها الكثير من العائلات لأتساعها من الداخل ، وتحرص دائما العلامات التجارية العالمية للسيارات على إنتاج طرازات وموديلات تنتمي لفئة الـ SUV ، وفي هذا التقرير نقدم أرخص  سيارات SUV في هذا العام.

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تعتمد السيارة تيفولي 2020 على منظومة الجر الأمامي، وزودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 128 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات يبدأ سعر السعارة من 305 الف إلى 350 ألف


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تعد رينو داستر، إحدى السيارات الاقتصادية القوية، حيث تحتوي على محرك 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة، بناقل حركة دبل عادي وأتوماتيك.

السيارة صُنعت في فرنسا، بارتفاع 210 مم، وتعتبر اقتصادية جدا في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 50 لترا، ومن المميز أن بها مساحة جيدة للتخزين فحجم الشنطة 445 لترا.

سعر السيارة في السوق المصري 278.000 ألف جنيه ، ويصل 302.000 ألف جنيه في أعلى فئة السيارة


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تستمد emgrand x7 قوتها من سواعد محرك رباعي الإسطوانات ، بسعة 1300 سي سي "تيربو" ، قادر على إنتاج طاقة 131 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT ، و بعزم أقصى للدوران بلغ 185 نيوتن / متر ،ويبلغ السعر الرسمي للسيارة emgrand x7 موديل  2020 نحو 309 آلاف جنيه.

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تأتي السيارة  اوبل كروس لاند opel crossland بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو بقوة تصل إلى 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.
تبدأ اسعار اوبل كروس لاند opel crossland من 324.990 جنيه حتي 349.990 جنيه.


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