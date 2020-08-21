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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أبرزها الـ "سوبارو".. أشهر 5 سيارات SUV في مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:00 م
سوبارو XV
سوبارو XV
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أماني نوار

يبحث الكثيرون عن أفضل السيارات العائلية، خاصة، أثناء السفر كي تكون  الرحلة سهلة ومريحة بالإضافة إلى مساحة السيارة، والتي تعتبر هي العامل الأساسي الذي يساهم في ذلك بسبب كثرة الامتعة  في السفر وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد أبرز 5 سيارات عائلية في مصر.

 

هيونداي توسان



أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان 2020 (صور) - جريدة المال

تتميز بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و 1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكتروني.

 

كيا سبورتاج


مواصفات وأسعار سيارات كيا سبورتاج 2020 (صور) - جريدة المال

تتميز كيا سبورتاج  بوجود زجاج كهربائي أمامي مع التحكم به بلمسة واحدة بالإضافة إلى حامل أكواب أمامي وشاشة عرض 8 بوصة  ومكيف هوا أوتوماتيك بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف وكاميرا وحساسات عند الركن أمامية وخلفية، محرك 1600 سي سي ،ناقل حركة أوتوماتيك.

 

سوبارو xv


أسعار ومواصفات سيارات سوبارو XV (صور) - جريدة المال

تأتي السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 114 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية سي تي في، ويمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كيلو متر خلال 13.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلو مترا في الساعة.

 

 

ميتسوبيشي أكليبس
أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي اكليبس 2019 (صور) - جريدة المال

مزودة بحرك رباعي سعة 1500 سي سي يعطيها قوة قدرها 150 حصان وعزم للدورات 250 نيوتن، وتعتمد هذه السيارة على منظومة الجر الأمامي ،والتي تمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم.

 

نيسان قشقاي


مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2020 في مصر

تتميز بنوعين من المحركات الأول بنزين بأربع أسطوانات، وسعة 1.3 لتر وقوة 160 حصانا ومحرك ديزل بسعة 1.6 لتر وعزك 163 حصانا.

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