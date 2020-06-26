AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح هامة لترتيب الأمتعة في السيارة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشف العديد من خبراء السيارات عن بعض الأساليب يجب الاعتماد عليها من خلال ترتيب شنط السفر وتخزينها في السيارة قبل السفر لتفادي وقوع  حوادث مفاجئة ويسببها الترتيب العشوائي لبعض الأمتعة.

ومن جهته، أوضح الخبير الألماني "يورجن بنته" أن تخزين الأمتعة في السيارة بالشكل الصحيح يعد ضرورة وليس أمرا اختياريا خاصة إذا كان يرغب قائد السيارة في أن يحافظ على سلامته هو ومن معه.

وتحدث الخبير عن أهم خطوات ترتيب الحقائب وخاصة الثقيلة منها في  صندوق أمتعة السيارة وأنه يجب أن يختار الأثقل ليضعها في ظهر المقاعد  الخلفية. 

وأشار إلى أن ربط الحقائب والأمتعة بشبكة أو حزام أمان سيمنع انزلاقها أو بعثرتها داخل صندوق الأمتعة في حالة التعرض لمطبات هواء أو خلال الضغط بشكل مفاجئ على المكابح وكذلك في حالة المناورات.

ونوه الخبير الألماني إلى أن هناك أنظمة حماية يمكن تركيبها في بعض السيارات التي يمكن الوصول إلى صندوق أمتعتها من خلال المقاعد الخلفية.

ولفت إلى أن البعض يزيلون حقيبة الإسعافات الأولية أو مثلث التحذير من صندوق الأمتعة من أجل توفير مساحة للتخزين وهو ما يعتبره خبراء السيارات خطا قد يهدد حياة قائد السيارة والركاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. القيادة بـ الشبشب تقودك إلى كارثة

الاستبن وحقيبة الإسعاف أبرز الأشياء الواجب أن تحرص عليها في السيارة

تعرف على مواصفات تويوتا هايلاندر بعد طرحها في السعودية.. صور

شراكة جديدة بين بورشة ديزاين وبريكس لإنتاج حقائب جلدية

نصائح مهمة للتغلب على الدوار أثناء القيادة

ترشيحاتنا

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

شواطئ بـ بريطانيا تتحول إلى برك دماء.. فيديو

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بـ كاش مايوه.. غادة عبد الرازق تثير الجدل برفقة ابنتها على البحر