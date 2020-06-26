نصائح هامة لترتيب الأمتعة في السيارة



ولفت إلى أن البعض يزيلون حقيبة الإسعافات الأولية أو مثلث التحذير من صندوق الأمتعة من أجل توفير مساحة للتخزين وهو ما يعتبره خبراء السيارات خطا قد يهدد حياة قائد السيارة والركاب.



كشف العديد من خبراء السيارات عن بعض الأساليب يجب الاعتماد عليها من خلال ترتيب شنط السفر وتخزينها في السيارة قبل السفر لتفادي وقوع حوادث مفاجئة ويسببها الترتيب العشوائي لبعض الأمتعة.ومن جهته، أوضح الخبير الألماني "يورجن بنته" أن تخزين الأمتعة في السيارة بالشكل الصحيح يعد ضرورة وليس أمرا اختياريا خاصة إذا كان يرغب قائد السيارة في أن يحافظ على سلامته هو ومن معه.وتحدث الخبير عن أهم خطوات ترتيب الحقائب وخاصة الثقيلة منها في صندوق أمتعة السيارة وأنه يجب أن يختار الأثقل ليضعها في ظهر المقاعد الخلفية.وأشار إلى أن ربط الحقائب والأمتعة بشبكة أو حزام أمان سيمنع انزلاقها أو بعثرتها داخل صندوق الأمتعة في حالة التعرض لمطبات هواء أو خلال الضغط بشكل مفاجئ على المكابح وكذلك في حالة المناورات.ونوه الخبير الألماني إلى أن هناك أنظمة حماية يمكن تركيبها في بعض السيارات التي يمكن الوصول إلى صندوق أمتعتها من خلال المقاعد الخلفية.