برلمانية: المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" نقلة نوعية ستسهم في نجاح المشروعات الصغيرة

أشاد النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، لتطوير القرية المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأشار " بدر" في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلي أن المرحلة الثانية لمبادرة" حياة كريمة " من المبادرات التي تشهد انطلاقة جديدة للريف المصري نحو الإنتاج ، وكذا تشجيع المشروعات الصغيرة بالقري، مؤكدًا على أن توفير الخدمات للمواطنين سيسهم فى رفع كفاءة الإنتاج من ناحية المشروعات الصغيرة، و مساعدة المنتج الريفي المصري على زيادة نسبة الإنتاج ، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب ، وهذا من شأنه سيسهم في عدم نزوح الشباب من القري للمدن ، والذي يعد السبب الرئيسي في تكدس السكان بمنطقة واحدة في المدن.





وتابع:" وجود صناعات صغيرة في القري نتيجة عدم توافر الخدمات في القرية أدي إلى القضاء علي مثل هذه الصناعات الصغيرة ، وتجاهل دورها فى دعم عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة ستعمل على توفير الخدمات في القري، مما سيساعد على استمرارية ونماء ونجاح هذه الصناعات الصغيرة.





جاء ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.





وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة، والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية ..سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".