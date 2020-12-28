المعلمة فكيهة.. أول سيدة تعمل كـ"مقاول أنفار" بكفر الشيخ

عرضت الفضائية "الأولى"، تقريرا بعنوان، المعلمة فكيهة.. أول سيدة تعمل ك"مقاول أنفار" بكفر الشيخ.





ووفقا للتقرير، قالت المعلمة فكيهة: إنها بدأت بالعمل فى الأنفار منذ ثلاثين عاما، لتعيل أسرتها المكونة من 9 أفراد بعد وفاة والدها للعمل في مجال المعمار، حتى أصبحت أول «مقاولة أنفار» بالمحافظة، ويعمل تحت إمرتها ما يقرب من 3000 رجل على مدار العام.





وأضافت أنها إن تخلفت عن العمل في يوم واحد حينها يمكث 50 عاملا هم أيضا في بيوتهم ولا يجدون قوت يومهم، موضحة أنها قد عملت في كافة محافظات الجمهورية، ولا تلتفت للتعليقات التي تضايقها من البعض وتصمم في المضي قدما ومواجهة الحياة من أجل إعالة أسرتها التي نجحت بالفعل في توصيلها لبر الأمان، بتزويج شقيقاتها البنات والتكفل بكافة مصاريفهن، ولا سيما والدتها وباقي شقيقاتها.





وتابعت أن الحياة لا تعطي لأحد كل شيئ، وكل شخص يوجد به عيب ولايجوز لأحد أن ينتقد عيب أحد، فعليه الاكتفاء بنفسه، مؤكدة أن حلمها هو لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسلام عليه يدا بيد لرفعه اسم.