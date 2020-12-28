معارض إقليمية تجوب المحافظات لتعويض الناشرين خسائر تأجيل معرض الكتاب

ينظم اتحاد الناشرين المصريين ، بالتعاون مع هيئة الكتاب، على مدار الفترة المقبلة، مجموعة من معارض الكتب المحلية، التي تجوب محافظات مصر، ضمن خطتهم لتعويض دور النشر المصرية عن الخسائر المالية الواقعة عليهم عقب تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وباقي معارض الكتب الدولية بسبب فيروس كورونا.





كما يدرس الاتحاد إطلاق منصة إلكترونية متخصصة في بيع الكتب، تضم كل دور النشر أعضاء الاتحاد، لتسهيل عمليات بيع الكتب خلال الفترات المقبلة.





وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات خاصة، إن الاتحاد يعمل على وضع خطة مساعدة لدور النشر خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إقامة العديد من معارض الكتب المحلية، لمساندة الناشرين في محنتهم، وأنه خلال الفترة من الوقت الحالي إلى موعد إقامة المعرض في يونيو، لدينا متسع لتنظيم العمل من جديد، ووضع خطة للمعرض الذي تم زيادة عدد أيامه 4 أيام جديدة، والذي يعد أمرًا طيبًا بالنسبة للناشرين، وكذلك سيتم تجنيد الجهات الحكومية بشراء كميات كبيرة من الكتب في المعرض، وذلك لتعويض الناشرين عن الخسائر التي لحقت بهم، وإنعاش المعرض.





وأوضح أنه تم وضع خطة مساعدة سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة لدعم الناشرين وتتمثل الخطة في إقامة العديد من المعارض الإقليمية، وكذلك معارض في الجامعات المصرية، والتي بدأناها بمعرض في جامعة قنا، وبعدها معرض في محافظة البحر الأحمر في الغردقة، ومعرض في مكتبة مصر العامة، ومعرض في جامعة السادات، وكذلك معرض لأول مرة في نادي بن سبورت، والذي يتسع لأكثر من 70 دار نشر، للمساهمة في عمل حراك ثقافي.





وأكمل: ويعقب ذلك كله، سلسلة أخرى من المعارض في الجامعات، والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونرتب لأول مرة لمعرض كتاب مخفض على المستوى الأفريقي إذا أتيح ذلك، ويقدم فيها كتب مخفضة لمساعدة الناشرين.





ولفت رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن موعد انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب لن يتعارض مع أى معرض عربى على الإطلاق، ولا يوجد أى معرض مقام بالدول العربية خلال شهر يونيو، فجميع المعارض تم إلغاؤها، ونحن نعطى الفرصة لدور النشر أن تعمل وتحقق مكسب تعوض الفترة الماضية.





وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وناقشت المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب فى العالم، الأمر الذى أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها فى الفترة المقبلة، كما نوقشت أيضًا مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة فى فصل الشتاء، الأمر الذى قد يؤثر على المشاركات الخارجية فى المعرض.





وحرصًا من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره حدثًا ثقافيًا دوليًا بارزًا وعلى خروجه بالصورة المشرفة التى نأملها ودعمًا لصناعة النشر والكتاب، وبعد مناقشة كل الأطراف المعنية؛ فقد قررت اللجنة تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد.





ونظرًا للظروف ذاتها فقد تم التنسيق بين الجانبين المصرى واليونانى على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة حرصًا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.





وسوف تبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا فى عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات.



