كليات جامعة القاهرة: التأجيل وامتحان اون لاين خياران للمتخوفين من كورونا

خلال الأيام الماضية تفشى فيروس كورونا بشكل كبير وملحوظ بالإضافة إلى زيادة عدد الإصابات، ولذلك أصيب عدد كبير من الطلاب حالة من القلق لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات.





لذلك ينشر صدى البلد هذا التقرير حول الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكليات بجامعة القاهرة لطمئنان الطلاب .





- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية





قال الدكتور محمود السعيد عميد الاقتصاد والعلوم السياسية خلال تصريح لصدى البلد، أن الكلية ستقوم بعمل امتحانين لنفس المادة بحيث من يقوم أحدهما حضوريا بالكلية والآخر اونلاين لمن لا يقدر الحضور للكلية.





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كما أكد الدكتور محمود السعيد ، فى حالة عدم مقدرة الطالب لحضور الطالب بإحدى الطريقين ، تقوم الكلية بقبول عذر الطالب وسيقام له الامتحان المادة فى الفصل الدراسى الثانى .





وأضاف " السعيد " ،إلى أن الكلية تتبع كافة الإجرءات الاحترازية التى اقرها المجلس الأعلى للجامعات من الحفاظ على التباعد الاجتماعى حيث تراعى المسافة بين كل طالب والاخر ، كما سيتم تعقيم المدرجات والاماكن التى يتم يتواجد فيها الطلاب بشكل مباشر.





- كلية التمريض





قالت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، أن هناك استعدادات كبيرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها يوم 14 من يناير المقبل .

وكشفت "سعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" عن الإجراءات التي ستتبعها الكلية في حال وجود أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

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حيث يتلقى الطالب المشتبه بإصابته بكورونا جوابا من الكلية ، ويتوجه به لعيادة (كوڤيد) بمستشفى القصر العيني ، لإجراء الكشوفات اللازمة والاطمئنان على صحته ومعرفة مدى حالته ، وفي حال ثبوت إصابته بالفيروس يتم تحويله على مستشفى الطلبة .

وأشارت عميدة كلية التمريض إلى قبول جميع الأعذار المقدمة من الطلاب ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، سواء كان الطالب صاحب عذر أم لا .

فقد يكون هناك العديد من الطلاب وأولياء الأمور المتخوفين من إجراء الامتحانات في هذه الفترة ، فيتم تقديم الاعذار الخاصة بهم ويتم قبولها من الكلية ، ثم إجراء الامتحانات الخاصة بهم مع بداية الفصل الدراسي الجديد .





- كلية الاعلام





قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير القادم، وتكون الامتحانات (أونلاين) على بلاك بورد، حيث يعقد بهذا الشكل لجميع المستويات بالكلية من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وتقليل الأعداد ومنع التجمعات لعدم انتقال فيروس كورونا، كما يكون الامتحان بنظام.



وأضافت ، أن الكلية تقدم للطلاب غير القادرين (طلاب التكافل) دعم مادي 200 جنيه لعمل الباقات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.







- كلية الاداب





قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد، ان الكلية تقوم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الجميع فلا داعى للقلق من التواجد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الاول .





واضاف "كامل"، أن الكلية ستراعى التباعد الاجتماعى بين كل طالب والاخر ، وستم تعقيم كافة المبانى واماكن الانتخابات الدراسية، كما يستخدم الكاشف الحرارى قبل دخول الطلاب من باب الحرم الجامعى ، كما فى حال اصابة طالب بفيروس كورونا يقدم الطالب عذر وستقوم الكلية بقبوله.