زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي

تفقد اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، البنية التحتية لوحدة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي لمتابعة التطورات الجارية بها، استعدادا لضمها إلى الخدمات الجديدة التى ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية حيث استقبلت وحدة العناية حوالي 20 سرير عناية مركزة بتجهيزاتهم ليصبح اجمالى عدد الاسرة بالعنايات المتوسطه والمركزه بالمستشفى حوالي 100 سرير.



و قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا كما





واكد الدكتور سعد مكي على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع اهالي الدقهلية كما قام المجتمع المدني بتدعيم المستشفى بماكينة غسيل كلوي لزيادة رفع الكفاءة.



وفي ختام الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشددا على الاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم.