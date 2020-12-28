غدا.. جامعة سوهاج تنظم معرضها السنوي السابع للملابس الجاهزة

تنظم غدا إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، وذلك في الفترة من ٢٩ ديسمبر الجاري وحتى ٧ يناير القادم، بمقري الجامعة القديم والجديد، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.
وأكد عزيز ان الجامعة تحرص بشكل سنوي علي تنظيم مثل هذه المعارض التي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي التي تقدمها الجامعة لدعم الطلاب غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور من خلال توفير الملابس للطلاب باسعار مخفضة ، مضيفًا أن الجامعة ستراعي اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.
وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم شراء ملابس بقيمة 400 ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي، وسوف يتميز المعرض بوجود تخفيض يصل الى نسبة 50% على جميع المعروضات لتكون في متناول الطلاب.
وأشار محمد حموده مدير إدارة التكافل الاجتماعي بادارة رعاية الشباب المركزية الى أن المعرض سيستمر لمدة 10 أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل حرمي الجامعة القديم والجديد، وذلك للوصول إلى جميع الطلاب والطالبات بمختلف الكليات.
اجرى الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جولة موسعة بالحرم الجامعي الجديد، تفقد خلالها عدد كببر من الأمكان والمقار، للإطمئنان على الإستعدادات النهائية لعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، يرافقة الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، والدكتور ناصر الكشكي رئيس الكنترول بالكلية.
وخلال الجولة أكد رئيس الجامعة على أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة البيئة الصحية المناسبة للطلاب، مع توفير كل الخدمات المطلوبة لتحقيق سُبل الراحة والأمان خلال عقد الاختبارات النهائية.
وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الامتحانات ونهايتها في الفترة من 9 يناير 2021 حتى 8 فبراير من نفس العام، مع مراعاة ايام الاعياد للأخوة المسيحيين، وكذلك انتظام الأطقم الطبية على البوابات الرئيسية، والعيادات الطبية خلال أيام الاختبارات.
كما تفقد عزيز المخيمات المعدة لإجراء الامتحانات النهائية بكليتي الآداب والتربية، والمقامة بساحة انتظار السيارات لتجنب الازدحام، والمزودة بواقيات للأمطار، والتهوية الجيدة والإضاءة الكاشفة، والتباعد المكاني بمقدار 1.5 متر بين كل طالب والآخر.
جدير بالذكر أن الجولة تخللها متابعة سير الامتحانات النظرية لطلاب الدراسات العليا بكلية الآداب، والامتحانات العملية بكلية التربية، كما شملت التعرف على مستوى الإنجاز الخاص بتجهيز المقر الإلكتروني للامتحانات.