الزمالك يعاين أرضية استاد برج العرب قبل لقاء سموحة

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد الجيش بمدينة برج العرب عقب وصول الحافلة إلى الملعب قبل مباراة الفريق أمام نظيره سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقام الجهاز الفني واللاعبون بعمل جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة سموحة المقرر اقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.



