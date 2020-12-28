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رياضة

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثالثة للدوري العام. 

وشهد التشكيل تواجد فرجاني ساسي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام
خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: حميد أحداد 

ويجلس على دكة البدلاء كلا من محمد عواد، إسلام جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر السعيد، محمود عبدالرازق "شيكابالا"،فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو وحسين فيصل.
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