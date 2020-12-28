ثقافة الأقصر تناقش "خطر الانفجار السكانى"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "دور الثقافة العامة في توعية المجتمع" تحدثت فيها هبة أمين عن تعريف الثقافة وأهمية الفرد المثقف ودوره الثقافي في التوعية بالمجتمع ودور الثقافة في التوعية الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "خطر الإنفجار السكاني" وأوضح سيد صدقي مفهوم الإنفجار السكاني وأسبابه السيئة إقتصاديا وإجتماعيا والحلول والمقترحات، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بمناسبة أعياد الكريسماس نفذتها أخصائي الفنون التشكيلية مستخدمة "ورق فوم، وبرت، وشريط ستان، ومقص"، كذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بأعواد الكبريت مستخدمة أعواد كبيرت ومسدس شمع وكرتون.
كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى عن" المعاملة الحسنة" وأوضحت عواطف مصطفى أن المعاملة الحسنة نصت عليها جميع الأديان، وأن المعاملة الحسنة بين الآباء والأبناء هى بداية نجاح الأسرة ومعاملة التلميذ مع أستاذه، وأنها بمثابة نور يشع في المجتمع، بينما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حرف بيئية عمل "ساعة حائط بالخيش" تنفيذ المدربة دينا عبد الله، وفى مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أقيمت ورشة فنون تشكيلية رسم حر للمدرب هشام النحاس، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية "عمل خلفية تقويم" نفذها فيصل عبد العزيز.