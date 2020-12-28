خروج 8 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمى الأمديد في الدقهلية

حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.

كما تقدم مكي بالشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.





وناشد المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.