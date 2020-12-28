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محافظات

خروج 8 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمى الأمديد في الدقهلية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:02 م
خروج 8 متعافين من
خروج 8 متعافين من فيروس كورونا
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن تعافي وخروج 8 مصابين بكورونا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا .

حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

كما تقدم مكي  بالشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وناشد  المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

خروج 8 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمى الأمديد في الدقهلية
خروج 8 متعافين من فيروس كورونا بعزل تمى الأمديد في الدقهلية
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